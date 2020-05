Messerstecherei im Hammerschlag: Ein Schwerverletzter mit Schnittwunden

Schorndorf.

Eine Messerstecherei, die sich am Samstagabend gegen 22.45 Uhr im Hammerschlag ereignete, hat nach Auskunft von Polizeihauptmeister Burow aus dem Polizeipräsidium Aalen mit der kriminellen Jugendgruppe, die seit einiger Zeit am Schorndorfer Bahnhof ihr Unwesen treibt, „eher nichts“ zu tun. Im Hammerschlag waren mehrere Betrunkene, vermutlich aus dem Obdachlosen- und Trinkermilieu, zunächst verbal in Streit geraten. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch mindestens ein Messer im Spiel war. Es wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Beteiligten waren alle bekannt, um Jugendliche handelt es sich nicht: Zwei sind 20 Jahre alt, die anderen Jahrgang 1964 bis 1972. „Für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, teilt die Polizei mit. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung muss noch ermittelt werden.