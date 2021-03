Microsoft-Betrüger in Sulzbach an der Murr: Vermeintlicher Mitarbeiter erbeutet rund 2.500 Euro

In Sulzbach an der Murr hat am Montag (01.02.) ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter bei einem 58-Jährigen rund 2.500 Euro erbeutet. Das teilte die Polizei mit.

Der Anrufer hatte den 58-Jährigen dazu gebracht, ihm einen Fernzugriff zu seinem PC zu erlauben. Außerdem verschaffte ihm das Opfer Zugang zu seinem Online-Banking. Daraufhin tätigte der Anrufer mit der abgefragten TAN-Nummern eine Überweisung.