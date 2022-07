Mit Baseballschläger, Hammer und Schlagring: Auseinandersetzung in Fellbach

An der BMX-Bahn in der Kienbachstraße in Fellbach kam es am Freitag (01.07.) zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von mehreren Kindern und Jugendlichen.

Mindestens zwei Verletzte

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, kam eine Gruppe wohl aus Fellbach, die andere aus Remshalden. Zunächst haben sich laut Polizei die beiden Hauptkonkurrenten geschlagen. "Im weiteren Verlauf haben sich mehrere Beteiligte aus beiden Gruppen mit an der Auseinandersetzung beteiligt", heißt es weiter im Polizeibericht. Bei der Auseinandersetzung soll auch ein Baseballschläger, ein Schlagring sowie ein Hammer eingesetzt worden sein.

Mindestens zwei Personen wurden verletzt. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten viele Beteiligte. Die Polizei Fellbach sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Beteiligten machen können oder möglicherweise das Geschehen gefilmt haben und die Aufnahmen der Polizei zur Verfügung stellen können. Polizeirevier Fellbach: 0711 57720