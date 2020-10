Mit mehr als zwei Promille am Steuer: 67-Jährige fährt gegen Baum bei Siebenknie (Murrhardt)

Eine 67-jährige Autofahrerin war am Montagmittag (19.10.) bei Murrhardt mit mehr als zwei Promille am Steuer unterwegs und verursachte einen Unfall. Wie die Polizei berichtet, ist die Mercedes-Fahrerin bereits in Murrhardt mit einer unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Als sie die Kreisstraße 1808 in Richtung Siebenknie befuhr, kam sie auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie blieb hierbei unverletzt. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Den Führerschein ist die betrunkene Autofahrerin vorläufig los, dieser wurde von der Polizei eingezogen. Zudem wurde zur Beweissicherung im Strafverfahren eine Blutuntersuchung veranlasst. Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch zu dem Fahrverhalten vor dem Unfallgeschehen, bittet die Polizei, dass sie sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.