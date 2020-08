Mit Pedelecs zusammengestoßen: 58-Jähriger bei Sturz in Korb leicht verletzt

Ein 58-Jähriger ist am Donnerstagmorgen (06.08.) in Korb von seinem Pedelec gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 11 Uhr mit seiner 56-jährigen Parnterin nebeneinander auf der Straße Im Riebeisen in Richtung Industriegebiet gefahren, als sie mit ihren Pedelecs seitlich gegeneinanderstießen. Der 58-Jährige geriet dadurch ins Straucheln und stürzte.

Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.