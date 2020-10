In der Schillerstraße haben Unbekannte Polizeiangaben zufolge die Gebäuderückseite eines Modehauses großflächig besprüht. An der Fassade entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Hinweise zur Tat, die am Montagnachmittag (5.10.) zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 0 71 91 - 90 90 entgegen.