Motorrad-Unfälle in Sulzbach und Allmersbach im Tal am Ostermontag (10.04.)

Vier Motorradfahrer haben sich am Ostermontag (10.04.) bei Unfällen in Sulzbach an der Murr und Allmersbach im Tal verletzt.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte zunächst ein 60-jähriger Biker gegen 13 Uhr in Allmersbach im Tal in einem Kreisverkehr einen Unfall verursacht. Er stieß gegen das Hinterrad eines vorausfahrenden Motoradfahrers, der aus dem Kreisverkehr nach rechts ausfahren wollte. Beide Motorradfahrer stürzten, wobei sich der Unfallverursacher leicht und der gleichaltrige vorausfahrende Motorradfahrer schwer verletzten. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser verbracht.

Gegen 15.40 Uhr krachte es dann auf der B14 zwischen Berwinkel und Sulzbach. Laut Polizeibericht hatte ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Bike verloren. Der 22-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Auch ein Kawasaki-Fahrer verliert die Kontrolle

Auf demselben Streckenabschnitt ereignete sich eine halbe Stunde später ein identischer Motorradunfall. Hier stürzte ein 21-jähriger Motorradfahrer mit einer Kawasaki in einer Kurve. Auch dieser Biker verletzte sich hierbei und musste in Krankenhaus verbracht werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.