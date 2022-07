Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstagabend (09.11.) in Schorndorf schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 16-Jährige die Landesstraße 1151 gegen 18.20 Uhr. In einer Rechtskurve stürzte er alleinbeteiligt. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten zur Untersuchung in eine Klinik. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.700 Euro.