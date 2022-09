Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitagabend (02.09.) in Schorndorf verletzt worden. Laut Polizeibericht war der Mann mit seinem Motorrad im Kreisverkehr an der Welzheimer Straße unterwegs gewesen. Ein 24-Jähriger im Mercedes hatte den Motorradfahrer übersehen.

Der Mercedes prallte gegen das Motorrad. Der 35-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.