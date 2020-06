Ein 54-jähriger Motorradfahrer fuhr am Montagnachmittag (1.6.) gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße 1913 von Winnenden kommend in Richtung Breuningsweiler. Der Motorradfahrer kam vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.