Motorradfahrer bei Unfall zwischen Welzheim und Klaffenbach verletzt

Am Sonntag (08.05.) wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall zwischen Welzheim und Klaffenbach verletzt.

4000 Euro Sachschaden

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der 53-jährige Biker kurz nach 14 Uhr infolge eines Fahrfehlers in einer Kurve gestürzt.

"Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht", heißt es weiter im Polizeibericht. An seinem Kraftrad der Marke Harley-Davidson, das abgeschleppt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro.