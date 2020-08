Motorradfahrer bei Unfall auf Landesstraße bei Winterbach verletzt

Auf der Landesstraße L1150 zwischen Winterbach und Hohengehren, an der sogenannten Goldbodenkreuzung, hat es am Mittwochabend (26.08.) gegen 17.10 Uhr einen Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde der Motorradfahrer dabei verletzt. Die Unfallaufnahme läuft noch (Stand 18.05 Uhr). Nach unseren Informationen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

An der Kreuzung komme es momentan zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, so der Sprecher. Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zum genauen Unfallhergang konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.