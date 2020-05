Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Althütte.

Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades hat sich am Mittwochabend bei einem Zusammenstoß schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 32-Jährige gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße 1120 von Althütte kommend in Richtung Lutzenberg unterwegs. An der Einmündung L1120/K 1884 wollte er nach links in Richtung Rudersberg-Mannenberg abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Dacia eines 28-Jährigen. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Laut Polizeibericht ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher alkoholisiert gewesen sein könnte. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt.