Motorradfahrer bei Waiblingen-Hohenacker schwer verletzt

Ein 51-jähriger Motorradfahrer war einem Polizeibericht zufolge am Mittwoch (17.6.) um kurz nach 19 Uhr auf der Landesstraße 1140 von Schwaikheim kommend in Richtung Neckarrems unterwegs. Auf der Höhe der Siedlung Zillardtshof bei Waiblingen-Hohenacker bemerkte er zu spät, dass ein entgegenkommender Audi A6 mit Anhänger nach links in Richtung eines Feldweges abbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1600 Euro. Die Straße musste zeitweise vollgesperrt werden.