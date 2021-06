Motorradfahrer stürzt bei Kaisersbach: Sozius schwer verletzt

Ein 44 Jahre alter Sozius eines 60-jährigen Motorradfahrers ist am Sonntagvormittag (20.06.) bei einem Unfall zwischen Kirchenkirnberg und Kaisersbach schwer verletzt worden.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der 60-Jährige aufgrund von Rollsplit auf der Landstraße 1150 ins Rutschen geraten. Beim Sturz erlitt der 44-jährige Sozius schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. "Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro", heißt es im Polizeibericht.