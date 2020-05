Kaisersbach.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag (12.04.) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 59 Jahre alte Mann um 16.10 Uhr von Althütte nach Ebni gefahren. Kurz vor Ortsbeginn kam er wegen eines Fahrfehlers nach links von der Landesstraße ab und stürzte in den Straßengraben. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstanden 5 000 Euro Sachschaden.