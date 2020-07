Motorradfahrer stirbt in Stuttgart nach Unfall: Zeugen gesucht

Symbolbild. © Benjamin Büttner

Aus unbekannter Ursache ist laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen ein 58-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und verstorben. Der Mann war in der Nacht auf der Geißeichstraße in Richtung Birkenkopf unterwegs gewesen. Aus unbekannter Ursache kam der Fahrer in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Eine Passantin fand den Mann gegen 7.40 Uhr und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Nummer 0711/89904100 zu melden.