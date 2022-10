Motorradkontrollen in Schorndorf: Polizei stellt sechs Verstöße fest

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag (23.10.) im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr Verkehrskontrollen in Schorndorf durchgeführt.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen wurde an der Landesstraße 1151 bei Schlichten eine Kontrollstelle eingerichtet. Schwerpunkt der Kontrollaktion war nach Angaben der Polizei die Überprüfung von motorisierten Zweirädern hinsichtlich technischer Veränderungen.

Bei den Verstößen handelte es sich um technische Mängel

Insgesamt kontrollierten die Beamten 56 Motorräder kontrolliert. Dabei stellten sie sechs Verstöße fest. Bei den Verstößen handelte es sich um technische Mängel.

Oberstes Ziel der Maßnahmen ist laut Polizei die Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle im Sinne der "Vision Zero". Diese verfolge das Ziel, Unfälle mit Getöteten und Schwerverletzten zu verhindern.

Daneben stellt Lärmbelästigung durch Motorräder ein zunehmendes, in der Bevölkerung deutlich merkbares, Problem dar. Nicht selten seien Motorräder lange Zeit vor ihrem Erscheinen deutlich zu hören. In vielen Fällen sei eine technische Veränderung an der Abgasanlage die Ursache für die Lärmbelästigung.