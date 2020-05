Motorradunfall in Kernen: In der Kurve weggerutscht

Symbolbild. © ZVW

Kernen.

Ein Motorradfahrer ist an diesem Donnerstagabend (23.04.2020), kurz nach 18 Uhr, auf der Esslinger Straße in Kernen-Stetten in einer Kurve alleinbeteiligt auf Rollsplitt weggerutscht. Er verletzte sich laut PvD des Polizeipräsidiums Aalen bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.