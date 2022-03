Am frühen Samstagmorgen (26.03.) ist die Feuerwehr in Murrhardt zu einem Einsatz gerufen worden. Laut Bericht gerieten gegen 2.30 Uhr beim Rewe-Markt in der Berliner Straße zwei Altpapiercontainer in Brand.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Polzizei Backnang hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ins unbekannt.

