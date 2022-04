Ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer ist am Sonntagvormittag (10.04.) in Murrhardt einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Polizeibeamte hatten den 22-Jährigen gegen 11.40 Uhr in der Fornsbacher Straße angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Drogeneinwirkung stand.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens veranlassten sie eine Blutuntersuchung.

Ein identischer Vorfall hatte sich bereits