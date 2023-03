Murrhardt: 8-Jähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

In Murrhardt ist ein 8-jähriger Junge am Freitagmittag (17.03.) gegen 12 Uhr von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Der 8-Jährige wollte die Nägelestraße überqueren und „rannte ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße." Ein 54-jähriger Jaguar-Fahrer fuhr in Richtung Innenstadt. Als er das Kind erkannte, machte er eine Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind aber nicht mehr verhindern. Der 8-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.