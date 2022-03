Zu einem Unfall beim Ausparken ist es am Freitag (25.03.) in Murrhardt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 86-Jähriger gegen 10.20 Uhr mit seinem Wagen der Marke Chrysler aus einem Parkplatz eines Kreditinstitutes im Walterichsweg rausfahren. Dabei beschädigte er einen dort abgestellten Daimler-C180 einer 50-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

