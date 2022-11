Murrhardt: Betrunkener 17-Jähriger greift Polizisten an

Am Freitag (11.11.) gegen 23.20 Uhr hat ein betrunkener 17-Jähriger am Bahnhof in Murrhardt Polizisten angegriffen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Polizei ein stark betrunkener Mann am Bahnhof Murrhardt im Gleisbereich gemeldet. Dieser konnte am Bahnhof festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen alkoholisierten 17-jährigen handelte, der orientierungslos war. Als er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden sollte, griff er die eingesetzten Streifenbeamten an. Er bespuckte sie und trat nach ihnen. Darüber hinaus beleidigte er die Beamten. Nachdem er festgenommen worden war, musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.