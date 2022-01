Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen (18.01.) einen Elfjährigen in der Hörschbachstraße in Murrhardt gestreift und ist geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Junge gegen 8.10 Uhr mit seinem Fahrrad an einem Zebrastreifen die Straße überqueren. Ein stadtauswärts fahrender Autofahrer übersah vermutlich den Radfahrer und streifte ihn. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Ohne anzuhalten, fuhr der Autofahrer, der mit einem roten Kleinwagen unterwegs war, nach