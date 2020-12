Murrhardt: Fahrerin eines SUV verursacht Auffahrunfall und fährt davon

Unfallflucht hat eine unbekannte Fahrerin eines grauen SUV am Dienstag (15.12.) gegen 18.30 Uhr in Murrhardt begangen. Nach ihr sucht die Polizei. Die Fahrerin war auf der Landesstraße 1119 von Vorderwestermurr in Richtung Murrhardt unterwegs. In einer Linkskurve bremste die Frau ihr Fahrzeug laut einem Bericht der Polizei bis zum Stillstand ab. Eine dahinterfahrende 19-jährige Dacia-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug gerade noch abbremsen, doch ein hinzukommender 22-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf die 19-jährige auf.

Die Fahrerin des grauen SUV fuhr anschließend weiter auf einen Parkplatz, begutachtete ihr Fahrzeug und entfernte sich dann, so die Polizei. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 7000 Euro. Hinweise zu der Fahrerin des grauen SUV nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352 entgegen.