Murrhardt: Fahrradfahrer ohne Helm schwer verletzt

Am Dienstagabend (27.04.) hat sich ein 20-Jähriger bei einem Fahrradunfall in Murrhardt schwer verletzt. Der junge Mann befuhr gegen 20 Uhr die Gefällstrecke des Maienwegs, als er laut Polizeibericht in einer Linkskurve vor der dortigen Unterführung die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Anschließend stürzte der 20-Jährige.

Der junge Mann trug laut Polizeibericht keinen Helm und zog sich bei dem Unfall Kopfverletzungen zu. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.