Polizisten haben am Mittwochabend (29.12.) in Murrhardt einen betrunkenen 47-Jährigen in Gewahrsam genommen. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung der Polizei hervor. Was war vorgefallen?

In Ladengeschäft kollabiert

Den Angaben zufolge war der Mann zunächst gegen 17 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Fritz-Schweizer-Straße kollabiert, weil er laut Polizei zu viel Alkohol getrunken hatte. "Noch ehe die Rettungskräfte vor Ort ankamen, hatte er sich jedoch wieder