Murrhardt-Fornsbach: Größere Menge Müll illegal im Wald entsorgt - Polizei ermittelt Täterin

Die Polizei hat eine 31-jährige Frau ausfindig gemacht, die eine größere Menge Müll in einem Wald am Mettelberg illegal entsorgt haben soll. Nach Angaben der Polizei meldete ein Jäger gegen 9.44 Uhr, dass jemand in seinem Jagdbezirk mehrere volle blaue und weiße Plastiksäcke abgeladen hätte.

Der Ablageort befand sich laut Polizei mitten im Wald. Er sei nur durch einen Feldweg erreichbar. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Müllsünder in unmittelbarer Nähen wohnen würde und machten eine 31-jährigen Frau als Tatverdächtige ausfindig. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubter Müllablagerung rechnen und die Kosten für die Müllentsorgung tragen.