Eine 55-Jährige ist am Samstag (16.04.) in Murrhardt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrer Harley unterwegs gewesen. Zwischen der Göckelhofkreuzung und Unterneustetten war sie wegen eines Fahrfehlers in einer Kurve von der Straße abgekommen.

Die 55-Jährige fuhr etwa 20 Meter durch den Graben und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Harley Davidson entstand