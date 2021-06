Murrhardt: Hubschrauber-Einsatz aufgrund vermisstem Senior

In Murrhardt hat es im Rahmen einer Vermisstensuche am Donnerstag (17.06.) einen Polizeihubschrauber-Einsatz gegeben.

Ein Bewohner eines Pflegeheimes in Mettelberg hatte sich am Vormittag von seinem Zuhause entfernt. Da der Mann auf Medikamente angewiesen ist, sollte und musste der Vermisste möglichst schnell gefunden werden. Der Senior wurde am Nachmittag wohlbehalten im Ortsteil Klingen aufgefunden, nachdem er selbst über Anwohner die Polizei verständigte.