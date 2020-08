Murrhardt: Hundehalterin und Radfahrer streiten sich im Stadtgarten - Polizei sucht Zeugen

Im Stadtgarten in Murrhardt sind am Donnerstagnachmittag (06.08.) eine 28-jährige Hundehalterin und ein 70-jähriger Fahrradfahrer in Streit geraten. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Demnach waren die Hundebesitzerin und der Radler zunächst verbal aneinandergeraten. "Hintergrund war offenbar, dass die Frau ihren Hund nicht angeleint hatte und dieser bellenderweise in Richtung des Seniors rannte", heißt es im Polizeibericht.

Im Verlauf des Streits kam es dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich beide leichte Verletzungen zuzogen. Um den Sachverhalt genau klären zu können, sucht der Polizeiposten Murrhardt nun Zeugen. Wer den Streit beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 07192 5313 melden.