Murrhardt: Mann kommt mit Auto von Straße ab und prallt gegen mehrere Bäume

In Murrhardt ist es am Montagvormittag (30.01.) zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Angaben der Polizei war ein 23-Jähriger auf der Landstraße 1120 von Murrhardt in Richtung Mettelbach unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte mit seinem Auto gegen mehrere Bäume.

Mann wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Das Auto fuhr danach eine Böschung hinab, wo es dann zum Stehen kam. Hierbei verletzte sich der Mann schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich gesperrt.