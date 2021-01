Der 58-jährige Fahrer eines Jaguars hat am Dienstagmorgen (12.01.) einen Unfall in der Riesbergstraße verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 58-Jährige mit Sommerreifen unterwegs. Auf schneebedeckter Fahrbahn geriet er zunächst ins Rutschen und stieß anschließend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 24 000 Euro.