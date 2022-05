Am frühen Mittwochmorgen (25.05.) kam in Murrhardt gegen 4.45 Uhr ein 52 Jahre alter VW-Fahrer in der Robert-Franck-Straße von der Fahrspur ab und stieß dabei gegen einen geparkten Opel.

Opel auf Mazda geschoben

Der Opel wurde anschließend auf einen ebenfalls abgestellten Mazda geschoben.

"Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen.