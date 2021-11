In Murrhardt ist es am Freitagnachmittag (12.11.) zu einem Diebstahl von einer Schäferhündin und ihren zwei 4 Wochen alten Welpen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Hunde in einem Außenzwinger in der Fornsbacher Straße untergebracht.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Zwinger war zum Tatzeitpunkt lediglich verriegelt und nicht abgeschlossen, wodurch es den Dieben ein leichtes war, die Hunde zu entnehmen. Die Unbekannten sollen zwischen 15 Uhr und 16.40