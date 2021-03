Murrhardt: Unbekannte zapfen Diesel aus Lastwagen des DRK ab

Bislang unbekannte Täter haben in Murrhardt den Tankdeckel eines Lkw des Deutschen Roten Kreuzes aufgebrochen und 15 bis 20 Liter Diesel entwendet. Das teilt die Polizei am Sonntag (07.03.) mit.

Den Angaben zufolge war der Lastwagen auf dem Trauzenbachparkplatz in der Rudi-Gehring-Straße 1 in der untersten Parkreihe abgestellt. Die Polizei gibt in ihrer Meldung einen Tatzeitraum von Donnerstag, 11 Februar bis Samstag, 06. März 8.30 Uhr an.

Zeugen, die in diesem Zeitraum Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 07192/5313 beim Polizeiposten in Murrhardt melden.