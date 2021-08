Murrhardt: Unbekannter verletzt Fußgänger mit Faustschlag

Ein 30-jähriger Fußgänger ist am Sonntagmorgen (22.08.) in Murrhardt von einem Unbekannten verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 2 Uhr in der Friedensstraße auf dem Nachhauseweg. Plötzlich griff ihn ein Unbekannter an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Angreifer rannte laut Polizei anschließend unerkannt davon. Der 30-Jährige begab sich zur Wundversorgung in ein Krankenhaus.

Die Murrhardter Polizei ermittelt nun und bittet unter der Telefonnummer 07192/5313 um Zeugenhinweise.