In Murrhardt ist es am Freitagmorgen (01.04.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht wollte ein 63-jähriger Nissan-Fahrer gegen 5.15 Uhr auf die Landesstraße 1066 in Richtung Sulzbach an der Murr ausfahren. Dabei übersah der Mann einen aus Richtung Harbachkreisel kommenden 34-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

