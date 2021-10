In der Nacht zum Donnerstag (21.10.) wurde in der Brennäckerstraße in Murrhardt auf einer Baustelle eingebrochen.

Zeugen gesucht

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, waren die Täter über ein Baugerüst auf einen Balkon gelangt, wo sie eine Terrassentüre einschlugen. "Aus dem Bau wurden elektrische Handwerkermaschinen im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet", heißt es weiter im Polizeibericht.

Es handelte sich dabei laut der Mitteilung der Beamten um Akkuschrauber,