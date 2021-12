Polizeibeamte haben am Mittwoch (08.12.) gegen 14 Uhr einen 26 Jahre alten Mann in Weinstadt festgenommen, der im Verdacht steht, im größeren Stil mit Rauschgift zu handeln. Das teilten die Staatsanwaltschaft und und Polizei Stuttgart am Freitag mit.

Festnahme auf einem Parkplatz

Demnach haben umfangreiche Ermittlungen der Stuttgarter Kriminalpolizei auf die Spur des 26-jährigen Tatverdächtigen geführt. Anlässlich eines Rauschgiftgeschäfts auf einem Parkplatz in Weinstadt