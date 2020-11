Zwei Fußgänger an der Ampel der Friedrich-Bauer-Straße in Welzheim angefahren © Benjamin Beytekin

Am Freitagabend erfasste nach ersten Meldungen der Polizei an einer Ampel in der Friedrich-Bauer-Straße in Welzheim ein Auto eine Mutter und ihr Kind. Die Frau wurde wohl schwer, das Kind leichter verletzt. Näheres zum Unfallhergang wurde zunächst nicht bekannt. Nach dem unbestätigten Bericht eines Augenzeugen soll das Auto bei Rot gefahren sein. Die Polizei wollte zu diesem Zeitpunkt noch nichts zum Stand der Ermittlungen sagen.