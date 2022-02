In der Esslinger Straße in Fellbach ist am Donnerstagabend (17.02.) eine Tankstelle überfallen worden. Die Fahndung nach den Tätern blieb laut Polizeibericht vom Freitagmorgen bislang erfolglos. Die Kripo Waiblingen ermittelt und bittet um Hinweise.

Was war vorgefallen?

Wie die Polizei mitteilt, betraten gegen 21.10 Uhr zwei Männer im geschätzten Alter von 16 bis 20 Jahren zeitgleich den Tankstellenshop. Einer der beiden habe sich umgehend hinter den Tresen begeben und den