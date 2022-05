Nach Auffahrunfall in Winnenden geflüchtet: Zeugen gesucht

Die Polizei in Winnenden sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag (29.04.) ereignet hat. Laut Polizeibericht war ein 21-Jähriger im BMW vom Henry-Dujol-Kreisel in Richtung Waiblinger Straße gefahren. Der Fahrer eines roten VW Golf fuhr auf den BMW auf und flüchtete anschließend in Richtung Deponie.

Der Geschädigte schätzt den Golf-Fahrer auf zwischen 25 und 30 Jahre. Der Mann trug eine grüne Schildmütze der New York Yankees. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.