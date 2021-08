Nach Belästigung in Welzheim: Tatverdächtiger ermittelt

Nachdem am Sonntagvormittag (22.08.) in der Burgstraße in Welzheim eine Frau mit Kinderwagen von einem zunächst unbekannten Fahrradfahrer begrapscht worden ist, hat die Polizei Welzheim zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 29-jährigen Syrer. Er soll bereits zwei Wochen zuvor am Sonntagnachmittag in der Pfarrstraße in Welzheim eine Frau mit Kinderwagen in ähnlicher Weise begrapscht haben. Im ersten Fall konnte der Tatverdächtige nach entsprechenden Hinweisen in einer Asylbewerberunterkunft angetroffen werden.

Aufgrund der Ermittlungen steht der 29-Jährige in Verdacht, auch für die Tat am vergangenen Sonntag verantwortlich zu sein. Er muss nun mit mindestens zwei Strafverfahren rechnen. Da nicht auszuschließen ist, dass der Mann noch weitere Frauen belästigt hat, sollten sich die Opfer mit der Polizei Welzheim unter der Telefonnummer 07182/92810 in Verbindung setzen.