Nach Einbruch in Fellbach: Fußgänger findet gestohlenen Tresor im Hartwald

Ein Fußgänger hat am Sonntagnachmittag (08.01.) im Hartwald bei Fellbach-Oeffingen einen aufgebrochenen Tresor gefunden. Es stellte sich heraus, dass dieser zuvor bei einem Einbruch in der Uhlandstraße gestohlen worden war.

Polizei in Fellbach-Schmiden bittet um Zeugenhinweise

Nach bisherigen Informationen der Polizei waren die Einbrecher zwischen Freitag und Sonntagmittag aktiv gewesen. Sie waren in einen Gebäudekomplex in der Uhlandstraße eingestiegen, in dem sich eine Seelsorgeeinheit und ein Kindergarten befinden. Die Täter erbeuteten nach aktuellem Stand etwa 100 Euro Bargeld. Die Polizei in Schmiden bittet nun um Zeugenhinweise unter der Nummer 0711/9519130.