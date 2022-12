In Schorndorf und Fellbach hat sich am Mittwoch (21.12.) ein Familiendrama ereignet. Ein 60-Jähriger hat zunächst in Fellbach auf seinen 57-Jährigen Bruder geschossen und diesen schwer verletzt. Anschließend hat er in Schorndorf die Frau des Opfers und danach sich selbst getötet. Nun hat die Polizei bekanntgegeben, dass der 57-Jährige an seinen schweren Verletzungen verstorben ist.

