Nach Großeinsatz in Schorndorf: Lebensgefährlich Verletzter in Fellbach entdeckt

Die Polizei hat in Fellbach am Mittwochmittag (21.12) einen lebensgefährlich verletzten Mann in einem Gebäude entdeckt. Das Gebäude war nach einem Hinweis im Zusammenhang mit dem Großeinsatz in Schorndorf durchsucht worden. Dort waren im Bereich der Lederstraße zuvor zwei Tote gefunden worden.

Schorndorf und Fellbach: Wo is der Zusammenhang?

In welchem Zusammenhang die beiden Ereignisse stehen, ist aktuell noch unklar. Hinweise auf einen flüchtigen Täter liegen der Polizei nach eigenen Angaben nicht vor. Die Art der Verletzungen und die Todesart der in Schorndorf gefundenen Personen werde derzeit noch untersucht.

Die Polizei ist neben dem Stadtgebiet Schorndorf auch in anderen Orten im Rems-Murr-Kreis im Einsatz. Das gab ein Sprecher der Polizei gegenüber unserem Reporter an. Über Waiblingen kreiste am Mittag zum Beispiel zeitweise ein Hubschrauber.