Nachdem am Donnerstag (31.03.) Zeugen nach einem vermeintlichen Holzdiebstahl am Mittwoch (30.03.) in Murrhardt gesucht wurden, hat sich die Abholerin des Holzes mittlerweile bei der Polizei gemeldet. Bei dem Diebstahl handelte es sich um ein Missverständnis.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit der Abholung von Holz beauftragt worden, hatte allerdings versehentlich den falschen Stapel aufgeladen und mitgenommen. Das Holz lag am Wegesrand in der Verlängerung der