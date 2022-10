Nach Messerattacke in Fellbach-Schmiden: Mann wegen versuchter Tötung in Haft

Opfer und Tatverdächtiger im Fall der lebensbedrohlichen Messerattacke in Fellbach-Schmiden vom Sonntagnachmittag (2.10.) sind beide Flüchtlinge aus Syrien, teilte das Polizeipräsidium Aalen auf Nachfrage mit. Die Männer waren einander bekannt, womöglich sogar „befreundet“. Der Gesundheitszustand des 35-jährigen Opfers sei stabil, der Schwerverletzte schwebe derzeit nicht in Lebensgefahr, so ein Polizeisprecher.

Tatverdächtiger befindet sich bereits in Untersuchungshaft

Zum Hintergrund: Nach einem Streit in der Kleiststraße hatte ein 27-Jähriger seinen 35-jährigen Bekannten mit einem Taschenmesser lebensgefährlich verletzt. Das Opfer musste notoperiert werden.

Nach dem Vorfall flüchtete der Tatverdächtige, wurde aber von der Polizei festgenommen. Nun wurde der mutmaßliche Täter wegen eines versuchten Tötungsdeliktes angeklagt.

Der Vorfall wurde am Montag (03.10.) von der Staatsanwaltschaft Stuttgart geprüft, im Anschluss wurde der 27-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde vollstreckt, weshalb sich der Tatverdächtige seitdem in Untersuchungshaft befindet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.